US-Weltraum-Pionier John Glenn gestorben Er war der erste US-amerikanische Astronaut, der die Erde umrundete: John Glenn. Jetzt ist der frühere US-Senator im Alter von 95 Jahren gestorben. Der Tod des US-Astronauten sorgte in den USA für Trauer und Bestürzung. Über alle Parteizugehörigkeiten hinweg zollten Politiker, Prominente, sowie der frühere Arbeitgeber NASA John Glenn Tribut, und priesen ihn als amerikanischen Helden. Glenn war der dritte US-Amerikaner im Weltraum, 1962 wurde er durch seine Erdumrundung zum Helden der Vereinigten Staaten. Nach seiner jahrelangen Karriere bei der NASA ging er schließlich in die Politik. 24 Jahre klang saß Glenn für die Demokraten im US-Senat, 1984 versuchte er für seine Partei als Präsidentschaftskandidat ins Rennen zu gehen, scheiterte aber. Glenn starb am Donnerstag in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Ohio.