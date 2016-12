Erster Amerikaner, der die Erde umkreiste: John Glenn gestorben

New York Der US-Astronaut John Glenn, der als erster Amerikaner die Erde umkreiste, ist tot. Glenn starb im Alter von 95 Jahren in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Ohio. "Der Tod von John Glenn macht uns traurig", teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit. "Ein wahrer amerikanischer Held." Der 1921 in Ohio als Sohn eines Eisenbahnschaffners geborene Glenn umrundete 1962 als erster US-Amerikaner in einem Raumschiff die Erde. In der Mercury-Kapsel "Friendship 7" brauchte er fünf Stunden. Später war er auch noch US-Senator und wurde 1998 mit 77 Jahren zum ältesten Menschen im All.

