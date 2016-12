Polizei veröffentlicht Video von brutaler Tritt-Attacke in Berliner U-Bahnhof

Nach einem brutalen Angriff auf eine junge Frau in einem U-Bahnhof im Berliner Stadtteil Neukölln hat die Polizei nun ein Video der Tat veröffentlicht. Mit den Bildern von dem Tritt des Mannes von hinten in den Rücken einer Frau will die Polizei dem Täter auf die Spur kommen. Die 26-Jährige flog...