Mann tötet 83-Jährige mit Messer und verletzt 63-Jährigen

In Essen ist eine ältere Frau bei einem Familienstreit getötet worden. Die 83-Jährige kam in der Nacht zu Donnerstag in einer Kleingartenanlage ums Leben, wie die Polizei mitteilte. Ein 63 Jahre alter Mann wurde lebensgefährlich verletzt.Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es sich bei dem...