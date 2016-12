Kronshagen Der Schock nach der grausigen Tat sitzt tief. Warum ein Mann in Schleswig-Holstein auf offener Straße eine Frau angezündet hat, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Weitere Ermittlungen nach Schreckenstat in Kiel

Nach der tödlichen Brandattacke auf eine Frau in der Kieler Nachbargemeinde Kronshagen gehen die Ermittlungen weiter. Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Axel Bieler wird geprüft, ob der festgenommene Verdächtige in Untersuchungshaft kommen soll oder in die Psychiatrie eingewiesen wird.

Der 41-Jährige soll seine getrennt von ihm lebende Ehefrau mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet haben. Warum dies geschah, blieb zunächst unklar.

Passanten hatten das grausige Geschehen nahe einer Klinik am Mittwochvormittag schockiert beobachtet und die Rettungskräfte alarmiert. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo sie am Abend ihren Verletzungen erlag. Ihre Kinder im Alter von drei und sieben Jahren kamen in eine Pflegefamilie.

Der mutmaßliche Täter lief zunächst weg, wurde dann aber schnell in der Nähe des Tatortes festgenommen. Das Paar lebte laut Polizei bereits seit vielen Jahren in Kiel.