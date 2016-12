Gericht lehnt Antrag von Brad Pitt auf Geheimhaltung ab Rückschlag für Hollywood-Star Brad Pitt. Das Oberste Gericht in Los Angeles lehnte jetzt einen Antrag Pitts ab. Der Schauspieler wollte mit dem Antrag verhindern, dass Details des Rechtsstreits mit seiner Frau Angelina Jolie an Licht der Öffentlichkeit gelangen. Pitt begründete das auch mit dem Wohle der gemeinsamen Kinder. Der Richter lehnte zwar den Antrag ab, dennoch sei es denkbar, einzelne Akten unter Verschluss zu halten, falls es im Interesse der Minderjährigen sei. Jolie hatte im September die Scheidung von Pitt engereicht. Seitdem streiten die beiden unter anderem um das Sorgerecht für die sechs gemeinsamen Kinder. Jolie strebt das alleinige Sorgerecht an, Pitt bemüht sich um das gemeinsame Sorgerecht.