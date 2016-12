Johnny Depp führt Liste der überbezahlten Filmstars an

Los Angeles Johnny Depp führt zum zweiten Mal in Folge die "Forbes"-Liste der sogenannten überbezahlten Hollywood-Stars an. Für jeden in ihn investierten US-Dollar habe der Schauspieler zuletzt an den Kinokassen nur 2,80 Dollar eingespielt, berichtete das New Yorker Wirtschaftsmagazin. "Forbes" verglich die Einspielergebnisse mit den Kosten, vor allem den Gagen der Hauptdarsteller. Auf den weiteren Plätzen der Filmstars, die nach den "Forbes"-Berechnungen ihre Gagen kaum wert sind, folgen: Will Smith, Channing Tatum, Will Ferrell und George Clooney.

