Hallo? Hier spricht Prinz Harry! Wie bekommt meinen einen Prinzen am den Hörer? Das hat am Mittwoch ein weltweit tätiges Finanzunternehmen mit Sitz in London gezeigt. Anlass war das alljährliche Wohltätigkeitsevent der Firma, die ihr Geld unter anderem mit Wertpapiertransaktionen verdient. Prinz Harry, Nummer fünf der britischen Thronfolge, durfte selbst den Hörer in die Hand nehmen und sich als Broker versuchen. Der Erlös des Events soll auch dem sozialen Engagement des Prinzen und seiner Stiftung "Sentebale" zugutekommen. Im Jahr 2006 hatte er diese zusammen mit Prinz Seeiso von Lesotho gegründet, um Aids-Waisen in Afrika zu unterstützen. Zum Rundgang durch die Räumlichkeiten in der britischen Hauptstadt gehörte auch ein Geschicklichkeitsspiel sowie eine Trimm-Dich-Rad-Challenge, an der Harry aber nicht selbst teilnahm. Dafür durfte er zum Start die Fahne schwingen.