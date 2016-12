Frau vor Kronshagener Klinik in Brand gesteckt und getötet

Kiel Grausige Szenen am Morgen in Kronshagen bei Kiel: Eine Frau wird auf einem Gehweg vor einer Klinik in Kronshagen bei Kiel angezündet. Das Opfer habe am ganzen Körper gebrannt, sagte ein Polizeisprecher. Am Abend sei die 38-jährige Frau ihren schweren Verletzungen erlegen, so die Ermittler. Kurze Zeit nach der Tat wurde in Tatortnähe ihr 41 Jahre alter Ehemann festgenommen, von dem sie getrennt lebte. Die Kieler Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Die beiden drei und sieben Jahre alten Kinder des Opfers wurden durch das Jugendamt in einer Pflegefamilie untergebracht.

