Frau nach Brandanschlag vor Klinik nahe Kiel gestorben

Nach einem Brandanschlag vor einer Klinik in Kronshagen bei Kiel ist die Frau am Mittwochabend gestorben. Sie sei ihren schweren Verbrennungen erlegen, teilte die Polizei in Kiel mit.Die Frau ist offenbar von ihrem Mann angezündet worden. Das teilte die Polizei mit. Bei dem Tatverdächtigen, der...