Justin Trudeau zu Tränen gerührt Ein offenbar nicht ganz alltäglicher Termin für den kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeau. In Toronto ist er am Mittwoch mit syrischen Kriegsflüchtlingen zusammengetroffen. Sein Gesprächspartner, ein syrischer Vater, war Ende vergangenen Jahres mit seinen Töchtern nach Kanada gekommen. O-TON VANIG GARABEDIAN, SYRISCHER EINWANDERER: "Ich war bei meiner Ankunft so stolz nun hier zu sein. Nach einem Jahr, jetzt, bin ich stolz Kanadier zu sein, so wie ich immer ein stolzer Syrer sein werde." Ein medienwirksames Lob für Trudeaus Amtsführung. Den Regierungschef rührte die Begegnung zu Tränen. Die Ankunft der Flüchtlinge vor einem Jahr habe ihm Mut für sein Amt gemacht. O-TON JUSTIN TRUDEAU, KANADISCHER REGIERUNGSCHEF "Ich hatte mir ja eigentlich vorgenommen, nicht emotional zu werden. Aber das ist natürlich ein wundervoller Moment für mich. Das ist doch das Beste an Kanada." Vor genau einem Jahr waren sich Trudeau und die syrische Familie zum ersten Mal begegnet, am Flughafen von Toronto, bei der der Ankunft aus ihrer vom Krieg gezeichneten syrischen Heimat.