Eichhörnchen muss aus Gullydeckel gerettet werden

Ein Eichhörnchen ist in München in einem Gullydeckel stecken geblieben – weil es zu breite Hüften hatte. Die Tierrettung wurde von einer Passantin zur Hilfe gerufen, wie es am Mittwoch hieß. Passiert war das Ganze schon am Freitag. Das Tier war in einem der Löcher im Deckel stecken geblieben und...