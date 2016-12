Viele Tote nach Erdbeben in Indonesien Diese Moschee in der indonesischen Provinz Aceh wurde komplett zerstört. Am Mittwochmorgen hatte ein schweres Erdbeben die Region erschüttert, das Zentrum des Bebens soll nur knapp unter der Erdoberfläche gelegen haben. Die Folgen sind deshalb besonders schlimm. Zahlreiche Häuser wurden zerstört, es gab Dutzende Tote. Nach Angaben örtlicher Behördenvertreter überraschte das Beben viele Bewohner der Region bei den Vorbereitungen zum Morgengebet. Mehrere Nachbeben erschütterten die Region. Die Gefahr großer Flutwellen bestand den Angaben nach aber nicht. Es müsse damit gerechnet werden, dass sich die Zahl der Todesopfer weiter erhöhe, sagte ein Sprecher des nationalen Katastrophenschutzes: "Wir gehen davon aus, dass die Zahl der Opfer noch steigen wird. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich noch Menschen in den Trümmern befinden. Die Such- und Rettungsaktion geht weiter." Nach dem Beben waren Tausende Menschen in Panik auf die Straßen gelaufen. Im Dezember 2004 hatte ein Beben der Stärke 9,2 einen verheerenden Tsunami im Indischen Ozean ausgelöst, bei dem allein in Aceh mehr als 120.000 Menschen ums Leben kamen.