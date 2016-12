In Tatortnähe wurde ein 41 Jahre alter Mann festgenommen. Foto: dpa

Frau in Kiel angezündet - Beziehungstat wahrscheinlich

Kronshagen Die in Kronshagen bei Kiel in Brand gesteckte Frau ist offenbar von ihrem Mann angezündet worden. Das teilte die Polizei mit. Bei dem Tatverdächtigen, der kurz nach der Tat festgenommen worden ist, handelt es sich demnach um einen 41 Jahre alten Mann, der seit vielen Jahren in Kiel lebt.

Seine 38 Jahre alte Ehefrau lebe von ihm getrennt. Hintergründe und Motive standen noch nicht abschließend fest, wie die Polizei weiter mitteilte. Eine Beziehungstat könne jedoch angenommen werden.

Die Frau war am Morgen vor einer Klinik in Kronshagen mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet worden. Sie erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen. Ihr Zustand ist nach Polizeiangaben äußerst kritisch. Sie wurde in eine Spezialklinikum verlegt.