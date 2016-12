Roboter trainiert Hochsprung Das Teil, das hier an der Universität Berkeley im US-Bundesstaat Kalifornien getestet wird, soll irgendwann einmal Leben retten. Und bei Aktionen von Sicherheitskräften dabei helfen, Verschüttete unter Hindernissen aufzuspüren. Der kleine Roboter kann vor allem eins: gut springen. Er wiegt gerade einmal 100 Gramm und ist nur 26 Zentimeter groß. Dennoch kann er über einen Meter hoch springen und auch schiefe Flächen als Absprungbasis benutzen. Der Roboter, der den Namen Salto trägt, kann auch mehrere Sprünge in Folge absolvieren, ohne aus dem Gleichgewicht zu geraten. Bei der Konstruktion des Sprungwunders haben sich die Wissenschaftler von den Galagos oder Buschbabys inspirieren lassen. Die kleinen Affen, die sich vorwiegend auf Bäumen aufhalten, können hervorragend springen. Ihre Sehnen und Muskeln sind bestens dafür ausgelegt. Ihre Hinterbeine sind länger als die Vorderbeine. Ihre Bewegungen sind schnell und geschickt. Noch ist der kleine Roboter nicht ganz so gut wie die Affen. Doch die Wissenschaftler arbeiten daran.