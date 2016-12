Beobachter - Syrische Armee erobert gesamte Altstadt von Aleppo Die Truppen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad haben Beobachtern zufolge am Mittwoch die komplette Altstadt von Aleppo von den Rebellen zurückerobert. Aufnahmen der syrischen Armee sollen das Vorrücken der Truppen von Baschar Al-Assad zeigen. Mittlerweile befinde sich der gesamte Stadtteil unter der Kontrolle der Regierung, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Insgesamt hätten die Aufständischen in den vergangenen zwei Wochen rund zwei Drittel des belagerten Ostteils der Stadt eingebüßt. Mit einem Fall Ost-Aleppos würden die Rebellen ihre letzte urbane Hochburg verlieren. Noch immer sollen auch Zehntausende Zivilisten in den von den Rebellen gehaltenen Viertel eingeschlossen sein. Für Assad wäre die Einnahme von großer strategischer Bedeutung. Sie könnte einen Wendepunkt in dem Bürgerkrieg bringen und die Position des Präsidenten stärken.