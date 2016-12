Mindestens 25 Tote bei Erdbeben in Indonesien In der indonesischen Provinz Aceh zeigte sich am Mittwoch ein Bild der Verwüstung. Bei einem schweren Erdbeben sind hier mindestens 25 Menschen ums Leben kommen. Dutzende Menschen wurden verletzt. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Opfer weiter steigen wird. Vielen Menschen werden noch unter den Trümmern vermutet. Zahlreiche Häuser seien zerstört worden. Die Erdstöße an der Küste der nördlichen Provinz Aceh auf der Insel Sumatra hatten eine Stärke von 6,4. Mehrere Nachbeben erschütterten die Region. Die Gefahr großer Flutwellen bestand den Angaben nach aber nicht. Nach Angaben örtlicher Behördenvertreter überraschte das Beben viele Bewohner der Region bei den Vorbereitungen zum Morgengebet. Im Dezember 2004 hatte ein Beben der Stärke 9,2 einen verheerenden Tsunami im Indischen Ozean ausgelöst, bei dem allein in Aceh mehr als 120.000 Menschen ums Leben kamen.