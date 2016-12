Dieselfahrzeuge schneiden schlecht in ADAC-Eco-Test ab Seit 2003 nimmt der ADAC Autos in seinem Eco-Test in Sachen Umweltfreundlichkeit genau unter die Lupe. In diesem Jahr wurde der Test sogar noch verschärft, und durch reale Straßenmessungen ergänzt. Ziel des Test ist es auch alle Fahrzeuge einheitlich zu prüfen und eine klassenunabhängige Bewertung des CO2-Ausstoßes vorzunehmen. Dieses Jahr wurden 45 Fahrzeuge nach dem neuen Verfahren getestet. Reinhard Kolke, Leiter des ADAC-Technikzentrum, sieht bei den Ergebnissen des EcoTest 2016 zwar viel Licht, aber auch viel Schatten. "Etwa 50 Prozent aller Diesel-Pkw sind mit null Punkten in der Schadstoffbewertung glatt durchgefallen. Ein Stern im Eco-Test ist ein dramatisch schlechtes Ergebnis. Wir sehen aber auch hervorragende Ergebnisse. Das sind dann zum Beispiel Elektrofahrzeuge, natürlich. Aber es sind auch Erdgasfahrzeuge, es sind einige Hybridfahrzeuge, es gibt auch wenige Dieselfahrzeuge, die sauber sind." Zu den Gewinnern des Test zählen Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge von BMW, Nissan, Tesla und Toyota. Aber ein Erdgasfahrzeug von Skoda überzeugte mit tadellosen Abgaswerten. Reinhard Kolke sieht viele Vorteile für den Autofahrer durch die neuen EcoTest-Ergebnisse: "Er kann nämlich entscheiden, ich kaufe mir auf jeden Fall ein sauberes Fahrzeug und lasse die Finger weg von den Fahrzeugen, die eindeutig zu hohe Abgasemissionen und einen zu hohen Verbrauch haben." Der ADAC sieht in dem neuen EcoTest eine "echte Herausforderung" für die Hersteller, da auch bei realen Messfahrten die Werte überprüft würden.