Polizei fasst Verdächtigen nach Vergewaltigungen in Bochum

Fahndungserfolg nach den beiden Vergewaltigungsfällen in der Nähe der Ruhr-Uni in Bochum: Wie die Polizei bekanntgab, hat sie am Montag einen Mann festgenommen, der „dringend tatverdächtig ist, diese beiden Verbrechen begangen zu haben“. Details zur Festnahme wollen die Ermittler am Dienstagmittag...