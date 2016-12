Adele, Beyoncé und Drake hoffen auf Grammy-Nominierung

Los Angeles Adele, Beyoncé und Drake hoffen bei den Nominierungen zur Grammy-Verleihung heute auf Chancen, den wichtigsten Musikpreis der Branche abzuräumen. Mit ihren Alben "25", "Lemonade" und "Views" könnten die drei sich einen Showdown mit dem verstorbenen Musiker David Bowie liefern, dessen "Blackstar" postum ebenfalls in der Kategorie bestes Album nominiert werden könnte. Als beste Aufnahmen und beste Songs sind unter anderem Adele mit "Hello", Beyoncé mit "Formation" und Justin Timberlake mit "Can't Stop The Feeling!" im Gespräch. Die Verleihung ist am 12. Februar.

