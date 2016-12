Mehr als 1000 Bootsflüchtlinge in zwei Tagen gerettet Diese Bilder der italienischen Küstenwache sollen am Sonntag auf dem Mittelmeer aufgenommen worden sein. Nach Angaben der Küstenwache sind in vergangenen zwei Tagen mehr als 1000 Flüchtlinge und Migranten aus überladenen Booten gerettet worden. 16 Personen habe man nur noch tot bergen können, hieß es. Bis zum 1. Dezember hat Italien in diesem Jahr mehr als 173.000 Bootsflüchtlinge aufgenommen. Rund eine halbe Million kamen in den vergangenen drei Jahren über das Mittelmeer nach Italien. Seit der Schließung der sogenannten Balkanroute und dem Abschluss des Flüchtlingsabkommens zwischen der Europäischen Union (EU) und der Türkei trägt Italien die Hauptlast des Einwanderungsstroms nach Europa.