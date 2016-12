Düsseldorf plant Böllerverbot an Silvester in Altstadt

Düsseldorf Als Folge von Zwischenfällen in den vergangenen Jahren sollen Böller in der Silvesternacht in der Düsseldorfer Altstadt erstmals verboten werden. Ein Sprecher der Stadt bestätigte, es gebe solche Pläne, die der Öffentlichkeit noch vorgestellt würden. Das Verbot solle einen Beitrag zu mehr Sicherheit leisten und das "allgemeine Sicherheitsgefühl" der Menschen an Silvester erhöhen, sagte der Sprecher. Geplant sei außerdem ein "Security Point" als Anlaufstelle am zentralen Burgplatz, der Platz soll auch besser ausgeleuchtet werden.