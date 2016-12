Startenor José Carreras feiert seinen 70. Geburtstag

José Carreras kann es auch im rüstigen Rentenalter nicht lassen: Der spanische Startenor stand am Abend vor seinem 70. Geburtstag (5. Dezember) mehr als 10.000 Kilometer von seiner Heimat entfernt in Tokio auf der Bühne. Damit er am Montag im Kreise der Familie die Kerzen auspusten kann, sind...