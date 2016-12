Zahl der Toten in Oakland steigt weiter Die Zahl der Toten beim Brand in einem Gebäude in Oakland im US-Bundesstaat Kalifornien während einer Tanz-Party ist auf mehrere Dutzend gestiegen. Mit weiteren Toten werde gerechnet, wenn die Trümmer in dem ehemaligen zweistöckigen Lagerhaus beseitigt seien, sagte Sgt. Ray Kelly am Sonntag. "33 Opfer zählen wir bisher. Wir wissen nicht, wie viele Menschen sich in dem Gebäude befanden. Wir wissen ja nicht einmal, wie viele es heraus geschafft haben. Wir erwarten das Schlimmste, und hoffen das Beste." Der Brand war während einer Party am Samstag in einer Lagerhalle im Stadtteil Fruitvale ausgebrochen, die von einem Künstler-Kollektiv genutzt wurde. Bisher habe man etwas mehr als ein Drittel der Fläche durchsucht, sagten die Behörden. Das Feuer sei derart heftig gewesen, dass das Dach auf den ersten Stock eingestürzt sei, und dieser daraufhin teilweise auf das Erdgeschoss. Es habe jeweils nur einen Eingang zu den Etagen gegeben, und keine Feuermelder. Die Brandursache war auch am Sonntag noch unbekannt.