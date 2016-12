Urteil im Prozess um Zugunglück von Bad Aibling erwartet

Im Prozess um das Zugunglück von Bad Aibling mit zwölf Toten wird am Montag mit Spannung das Urteil erwartet. Am Vormittag verkündet der Vorsitzende Richter der Großen Strafkammer am Landgericht Traunstein den Schuldspruch. An einer Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger...