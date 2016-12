Castro-Urne in Santiago de Cuba eingetroffen. Tausende Kubaner haben am Samstag die Ankunft der Urne Fidel Castros in Santiago de Cuba verfolgt. Dort soll er am Sonntag beigesetzt werden. Der Revolutionsführer und ehemalige Staatspräsident war am 25. November im Alter von 90 Jahren gestorben. Der amtierende Staatspräsident Raul Castro sagte auf einer Veranstaltung, man werde die Wünsche seines Bruders respektieren und keine Straßen oder Plätze nach ihm benennen. Auch Fidel-Statuen soll es demnach nicht geben. Zur Beerdigung am Sonntag werden zahlreiche Staats- und Regierungschefs erwartet. Als Vertreter Deutschlands soll Ex-Kanzler Gerhard Schröder nach Kuba reisen, teilte die Bundesregierung mit.