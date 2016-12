Viele Tote nach Brand in Lagerhalle Bei einem Feuer in der kalifornischen Stadt Oakland sind am Samstag zahlreiche Menschen getötet worden. Der Brand war während einer Party in einer Lagerhalle ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Mehr als 20 Personen werden demnach noch vermisst. In der Lagerhalle hatten sich Ateliers und Wohnungen befunden. Die genaue Brandursache und die Frage, ob in dem Gebäude ausreichender Brandschutz vorhanden war, werden derzeit noch untersucht.