Traditioneller Riesenstollen in Dresden präsentiert Traditionsreiches gab es für die Dresdner und ihre Gäste am Samstag zu bestaunen. Beim Stollenfest tischten die Bäcker in der sächsischen Landeshauptstadt wieder einmal ordentlich auf: den berühmten Riesenstollen. Die riesige Delikatesse wog in diesem Jahr wieder mehrere Tonnen. O-TON BÄCKERMEISTER HENRY MÜLLER: „Unser Riesenstollen im Jahr 2016 hat eine Länge von 3,55 Metern, ist 1,73 Meter breit und 88 Zentimeter hoch. Er wiegt 2872 Kilogramm, und damit mehr als ein Tonne mehr als das historische Vorbild von 1730." Für so einen Megastollen braucht man natürlich auch ein Mega-Werkzeug: das Stollenmesser und eine fachkundige Repräsentantin. Marie Lassig heißt das diesjährige Stollenmädchen. Die 20-Jährige macht gerade ein Lehre zur Konditorin. Viele Besucher des Stollenfestes sind sich sicher, das lange Warten hat sich gelohnt. O-TON STOLLENFEST-BESUCHER CHRISTIAN BERGER: „Also, es lohnt sich hier zu drängeln und zu schieben, weil er wirklich lecker ist. Kommt in Berlin keen Stollen ran." Mehrere Wochen haben die Bäcker an ihrem Meisterwerk gerührt, gebacken und geschichtet Nach dem ordnungsgemäßen Anschnitt wurden die Stollenteile verkauft. Der Erlös wird wieder gespendet.