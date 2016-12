Offenbar fand in dem zweistöckigen Gebäude eine Party stand. Foto: dpa

Oakland Mitten in der Nacht schlagen Flammen aus einem Lagerhaus in Kalifornien. Mindestens neun Menschen sterben. Die Polizei fürchtet etliche weitere Opfer.

Mehrere Menschen bei Party in Oakland durch Feuer getötet

Bei einem Feuer in einem Lagerhaus im US-Bundesstaat Kalifornien sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigte Feuerwehrchefin Teresa Deloach-Reed der Deutschen Presse-Agentur.

Zahlreiche weitere Personen wurden nach dem Brand in der Stadt Oakland bei San Francisco noch vermisst. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Die Ermittlungen liefen.

In dem zweistöckigen Gebäude fand am Freitagabend eine Party stand, als der Brand ausbrach. Rettungskräfte haben eine Liste mit 25 Vermissten, wie Deloach-Reed sagte. Es sei aber unklar, ob tatsächlich alle diese Menschen noch im Gebäude waren, als die Flammen wüteten. Einigen sei es gelungen, zu fliehen. Örtlichen Medienberichten zufolge waren zwischen 50 und 100 Menschen auf der Party.

Die Polizei befürchtete zahlreiche weitere Opfer. Der Sheriff von Alameda County, J.D. Nelson, sagte dem Sender KTVU, man stelle sich auf insgesamt bis zu 40 Tote ein. Zunächst konnten die Leichen nicht geborgen werden.

Bilder aus der Nacht zeigten, wie große Flammen aus dem Gebäude schlugen. Mehr als 70 Feuerwehrmänner waren im Einsatz. Es sehe nicht danach aus, dass das Lagerhaus eine Sprinkleranlage gehabt habe, sagte die Feuerwehrchefin. Auch Rauchmelder seien wohl nicht aktiviert worden.

Wie der Sender KTVU berichtete, haben in dem Haus mehrere Künstler ihre Studios. Laut einer Facebook-Seite, die für das Event am Freitag warb, handelte es sich um eine Elektro-Party. Zahlreiche Menschen drückten auf der Seite am Samstag ihr Mitgefühl mit den Opfern aus.