20-Jähriger stirbt, als Auto in eiskalter Elbe versinkt

Tödliches Drama in der Hamburger Elbe: Ein mit vier jungen Männern besetztes Auto stürzt von einer Brücke in der Nähe der Elbphilharmonie und versinkt im eiskalten Wasser. Drei Insassen können sich am frühen Samstagmorgen selbst aus dem Wrack retten und an Land schwimmen, für einen 20 Jahre alten...