Opfer des Flugzeugabsturzes in Kolumbien nach Brasilien gebracht Nach dem Flugzeugunglück in Kolumbien, bei dem am Montag 71 Menschen getötet wurden, sind die Leichen der Opfer in ihre Heimat gebracht worden. Unter den Toten waren auch zahlreiche Mitglieder der brasilianischen Fußballmannschaft Chapecoense. Die brasilianische Luftwaffe flogen die Särge am Freitag nach Brasilien aus. In der Heimatstadt von Chapecoense versammelten sich am Samstag Zehntausende, um den Toten die letzte Ehre zu geben. Die Särge sollen für eine Zeremonie im Stadion aufgestellt werden. Zu der Trauerfeier hatte sich auch FIFA-Boss Gianni Infantino angekündigt.