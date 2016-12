BKA-Bewerber fallen immer wieder durch Deutschtest

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat offenbar Probleme, offene Stellen zu besetzen. Der Grund: die Bewerber scheitern regelmäßig am Deutschtest. Nach einem „Spiegel“-Bericht sollten 120 Stellen für Kommissarsanwärter in diesem Jahr besetzt werden – aber nur 62 von ihnen traten die Ausbildung an....