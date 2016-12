Fritz Wepper will 2017 nach Herz-OP planmäßig drehen

München Trotz der Herz-OP hält Schauspieler Fritz Wepper an seinem Drehplan für das neue Jahr fest. Im Mai 2017 werde der 75-Jährige wieder drehen, sagte Weppers Anwalt Norman Synek der dpa. Wepper spielt in der ARD-Serie "Um Himmels Willen" Bürgermeister Wolfgang Wöller. Der Schauspieler hatte sich am Mittwoch in einer Klinik in Österreich einer Herzklappen-Operation unterzogen. Es laufe alles völlig geplant, so Synek. Sein Mandant sei nach einer planmäßig längeren Narkose aufgewacht. Komplikationen habe es keine gegeben.

