Bahn testet auf ICE-Strecke neue Technik gegen Unfälle

Leipzig Mit einem bundesweit einzigartigen Pilotprojekt will die Bahn auf ihrer ICE-Strecke zwischen Erfurt und den Städten Leipzig und Halle eine neue Technik gegen Unfälle testen. Auf der neuen Schnellfahrstrecke werden Glasfaserkabel installiert, die Schallwellen in optische Signale umwandeln, wie das Unternehmen mitteilte. Wenn sich Menschen oder Tiere auf den Gleisen aufhalten, können Lokführer darauf aufmerksam gemacht werden. Mit der neuen Technik will die Bahn auch dem Problem von Suiziden an ihren Strecken begegnen.

