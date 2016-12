Brecht-Star und Grande Dame des Chansons: Gisela May ist tot

Als ausdrucksstarke Interpretin von Brecht-Weill-Chansons wurde sie berühmt. Ihre Soloabende bescherten Gisela May über Jahrzehnte Triumphe – von der New Yorker Carnegie Hall bis zur Mailänder Scala. Im Alter von 92 Jahren ist die Sängerin und Brecht-Schauspielerin am Freitag in Berlin gestorben....