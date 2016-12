Obama bringt noch mal den Baum zum Strahlen Ein Hauch von Abschied umweht alles, was die First Familiy dieser Tage tut. In rund eineinhalb Monaten scheidet US-Präsident Barack Obama aus dem Amt, nach acht Jahren im Weißen Haus. Am Donnerstag war es Zeit für den Präsidenten, zum letzten Mal den nationalen Weihnachtsbaum zum Leuchten zu bringen. Begleitet von seiner Frau Michelle und der Tochter Sasha stimmte Obama die Menschen in Washington D.C. auf die Weihnachtszeit ein. Der Countdown für Barack Obama läuft unterdessen weiter. Die Amtseinführung seines Nachfolgers Donald Trump ist für den 20. Januar geplant.