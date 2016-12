Sojus-Rakete abgestürzt Der Start der unbemannten Sojus-Rakete am Mittwoch auf dem Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan verlief noch planmäßig. Die Triebwerke zündeten und die Rakete, die fast 2,5 Tonnen Material und Lebensmittel zur Internationalen Raumstation ISS bringen sollte, hob ab. Auch der Kurs stimmte. Gut sechs Minuten nach dem Start sah das allerdings ganz anders aus. Die dritte Raketenstufe kam vom Kurs ab und stürzte aus rund 190 Kilometern Höhe in Richtung Erde. Dabei dürfte ein Großteil der Rakete und die Versorgungskapsel Progress verglüht sein. Den Meldungen zufolge war über Südsibirien ein Trümmerregen zu sehen. Über die Unglücksursache gab es zunächst keine Angaben. Neben Essen, Wasser und Sauerstoff sollte die Rakete auch einen neuen Raumanzug und eine neue Toilettentechnik zur Raumstation bringen. Gefahr für die die sechsköpfige Besatzung der ISS besteht aber nach Auskunft der Experten nicht. Die vorhandenen Vorräte sollen noch bis Mitte März reichen. Das Scheitern der Mission ist dennoch ein Rückschlag für die russische Raumfahrt. Denn eigentlich gelten die Sojus-Raketen als sehr zuverlässig.