Sechs Tote bei mutmaßlichem Familiendrama in Österreich Diesen Ermittlern in Niederösterreich muss sich am Donnerstag ein schreckliches Bild geboten haben. In einem Einfamilienhaus in Schildberg hat die Polizei sechs Tote gefunden, drei Erwachsene und drei Kinder. Offenbar handelt es sich um ein Familiendrama. Die Staatsanwaltschaft in St. Pölten vermutet, dass eine Frau ihre Mutter, ihren Bruder sowie ihre drei Kinder ermordet hat. Laut erstem Augenschein habe die mutmaßliche Täterin erst ihre Angehörigen und den Familienhund erschossen und dann sich selbst getötet, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Eine Bestätigung könne es aber erst nach der angeordneten Obduktion geben. Zu Motiven und Hintergründen der Tat äußerte sich die Ermittlungsbehörde zunächst nicht. Österreichische Medien berichteten, die Mutter habe die Tat womöglich geplant. In der vergangenen Woche hatte die 35-Jährige demnach ihre Kinder vom Unterricht entschuldigt.