Mann wohnt einen Monat lang mit totem Bruder zusammen

Ein 49-Jähriger soll in Rostock einen Monat lang mit seinem toten Bruder in einer Wohnung gelebt und niemanden verständigt haben. Als er am Donnerstag schließlich doch die Polizei rief, saß die Leiche am Küchentisch, sagte eine Polizeisprecherin. Der 45-Jährige starb den Angaben zufolge bereits am...