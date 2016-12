Apotheker soll Tausende Krebsmedikamente gestreckt haben

Ein Apotheker in Bottrop steht im Verdacht, massenhaft Krebsmedikamente beim Zusammenmischen zu niedrig dosiert zu haben. Der 46-Jährige sitze in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft Essen am Donnerstag mit. In mindestens 40.000 Fällen soll er Infusionen zur Krebsimmuntherapie...