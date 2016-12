Prinz Harry trifft Rihanna Die Sängerin Rihanna und Prinz Harry gemeinsam auf der Bühne. Am Mittwoch feierten sie in Bridgetown auf Barbados die 50-jährige Unabhängigkeit der Insel vom britischen Königreich. Die Unabhängigkeit der heute rund 280.000 Einwohner war am 30. November 1966 erklärt worden. Die 28-jährige Rihanna ist auf Barbados geboren, sie wurde zur Botschafterin ernannt und empfing Prinz Harry und dessen Delegation. Im Namen seiner Großmutter, Elizabeth der II., sprach Harry zu den zahlreich erschienenen Zuhörern: "Ich bin geehrt, hier meine Großmutter, die Königin, vertreten zu dürfen. An dem Tag, an dem wir das historische Datum der 50-jährigen Unabhängigkeit dieser wunderschönen Nation feiern. Ihre Majestät hat ihr wunderschönes Land vor der Unabhängigkeit im Jahr 1966 besucht. Seitdem haben die Menschen aus Barbados einen besonderen Platz in ihrem Herzen." Bei seinem Besuch auf der östlichsten Insel der Kleinen Antillen besuchte Prinz Harry auch Patienten und Familien in einem Krankenhaus. Und präsentierte sich dort als ein Prinz zum Anfassen.