Tierpark Hellabrunn in München hat Eisbären-Nachwuchs

Eisbären-Nachwuchs im Tierpark Hellabrunn: Drei Jahre nach der Zwillingsgeburt hat der Münchner Zoo wieder ein Eisbären-Baby. Eisbärin Giovanna habe ein gesundes Jungtier zur Welt gebracht, teilte der Tierpark am Donnerstag mit. Die zehnjährige Giovanna hatte ihr Baby am 21. November in einer...