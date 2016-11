Victoria´s Secret erobert Paris Jedes Jahr vor Weihnachten präsentiert das US-Unternehmen Victoria´s Secret seine neuesten Unterwäsche-Entwürfe. Diesmal zum ersten Mal in der französischen Hauptstadt Paris. Aber wie immer mit einer gigantischen Show. Über den Laufsteg liefen die bekanntesten Models der Branche: Von Kendall Jenner über Bella und Gigi Hadid zu Alessandra Ambrosio und Adriana Lima. Die Musik für die Show kam nicht vom Band. Vielmehr gaben sich Lady Gaga, Bruno Mars und The Weeknd persönlich die Ehre. Der Laufsteg wurde auch für die Stars der Musikbranche zur Show-Bühne. Model Adriana Lima gefiel die neue Ort für die Victoria´s Secret Show: "Paris ist die Hauptstadt der Mode. Hier gibt es die besten Modeschauen. Es macht absolut Sinn, dass auch Victoria´s Secret hier ist." Bei all der Show ging es natürlich auch um Unterwäsche. Zu ihr lässt sich sagen: ziemlich knapp, gern mit Spitze oder Seide. Und auf keinen Fall alltäglich. Dazu geh��rt auch dieser Fantasy Bra. Wert rund 2,8 Millionen Euro.