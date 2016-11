Dreister Dieb klaut Eimer voll Gold Gelegenheit macht Diebe: Die Polizei in New York sucht derzeit nach diesem Mann. Er hatte bereits im September einen 39 Kilo schweren Eimer mit Goldflocken aus einem Geldtransporter gestohlen. Wert etwa 1,6 Millionen US-Dollar. Wie diese jetzt veröffentlichten Aufnahmen aus Überwachungskameras zeigen, scheint kein Sicherheitspersonal den offenen Transporter zu bewachen. Ohne Eile entfernt sich der Dieb mit seiner Beute vom Tatort. Die Tat hat sich nach Polizeiangaben in der Nähe des Rockefeller Center in Manhattan ereignet. Inzwischen haben die Behörden Spuren des Mannes nach Florida verfolgt.