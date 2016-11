1 / 27

Engel von Victoria’s Secret in Paris

Jedes Jahr in der Weihnachtszeit schweben die Models von Victoria’s Secret in einer schillernden Inszenierung über den Laufsteg. Erstmals fand die berühmte Unterwäschen-Show des amerikanischen Dessous-Labels in Paris statt – und machte die Stadt der Liebe zur Stadt der Engel.

Foto: Getty Images for Victoria's Secret