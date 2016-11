Fiat-Erbe Lapo Elkann in New York festgenommen

New York Fiat-Erbe Lapo Elkann ist in New York wegen einer mutmaßlich vorgetäuschten Entführung festgenommen worden. Er sei am Sonntag auf einer Polizeiwache vorgeführt und wieder freigelassen worden. Das sagten zwei Strafverfolger der Deutschen Presse-Agentur. Offenbar habe er sich Lösegeld erschleichen wollen, nachdem ihm bei einer Party das Geld ausgegangen war. Elkann muss Ende Januar vor Gericht erscheinen. Er ist ein Enkel des legendären Fiat-Chefs Giovanni Agnelli und Mitgründer der Designfirma Italia Independent.