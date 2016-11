Pirelli-Kalender gegen den "Terror von Perfektion" Nicole Kidman, Helen Mirren und Uma Thurman: das sind nur drei der Hollywood-Schönheiten, die für den neuen Pirelli-Kalender abgelichtet wurden. In diesem Jahr wollte der deutsche Star-Fotograf Peter Lindbergh die Frauen möglichst natürlich zeigen, um so dem Druck nach Perfektion entgegen zu wirken. Dieser Druck war früher nicht da, erinnert sich die britische Schauspielerin und Model Charlotte Rampling: "Es war nicht immer so. In den 70er, 80er Jahren, als ich jung war, war es nicht so. Es hat sich eben so entwickelt. Daher ist es um so schöner mit Fotografen wie Peter zu arbeiten und dass Pirelli sich für diesen Weg entschieden hat. Das ist wichtig." Diese Meinung teilt auch ihre Kollegin Helen Mirren. "Als Schauspielerinnen sind wir es gewöhnt, Make-up und großartige Beleuchtung zu haben und so gestylt zu werden, dass wir möglichst schön und perfekt aussehen. Es ist ein Teil unserer Arbeit und gehört einfach dazu. Als Schauspielerin habe ich vor längerer Zeit gelernt, das alles hinter mir zulassen. Um als Schauspielerin weiterzukommen, musst du das loslassen. Ansonsten bist du verloren." Der Fotograf Lindbergh arbeitet bereits zum dritten Mal für den italienischen Reifenhersteller Pirelli. Den Kalender gibt's übrigens nicht zu kaufen. Nur ausgewählte Freunde des Unternehmens haben das Privileg, die schönsten Frauen der Welt in einem Hauch von Nichts zu sehen.