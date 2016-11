Vulkan Popocatéptl spuckt Asche Ein beeindruckendes Naturschauspiel mit Asche, Wasserdampf und Gasen: Diese spektakulären Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen den Vulkan Popocatépetl. Der zweitgrößte Berg Mexikos ist am Dienstag ausgebrochen und spuckte seine Asche über die nahe gelegene Stadt Puebla. Die Katastrophenhilfe meldete, dass der lokale Flughafen deswegen kurzzeitig seinen Betrieb einstellen musste. Die Aschenwolke stieg 500 Meter über dem Krater in Richtung Nord-Nord-West. Für diesen Bereich wurde die zweithöchste Sicherheitswarnung herausgegeben. El Popo, wie der Vulkan auch noch genannt wird, ist bereits seit den 90er Jahren aktiv. In diesem Jahr spuckte er aber besonders heftig und hielt die Bewohner der nahe gelegenen Städten ganz schön auf Trab. Falls es nötig ist, müssen die Behörden darauf vorbereitet sein, viele Menschen schnell in Sicherheit zu bringen.