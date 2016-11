Marathon bei Eis und Schnee Startschuss zum jährlichen Eis-Marathon in der Antarktis. 50 unerschrockene Läufer aus 17 Ländern waren gekommen, um gut 42 Kilometer über Eis und Schnee zu laufen. Bei Temperaturen von bis zu Minus 20 Grad. Knapp 1000 Kilometer vom Südpol entfernt, mussten die Extremsportler zwei Runden laufen. Inmitten einer beeindruckenden Landschaft. Für einen Eismarathon waren die äußeren Bedingungen in diesem Jahr fast ideal. Wenig Wind und sogar ein wenig Sonne. Bei den Männern konnte niemand dem Iren Gary Thornton das Wasser reichen. Er schaffte die Strecke in einer Zeit von drei Stunden, 37 Minuten und 13 Sekunden. Und war damit mehr als vierzig Minuten schneller als der Zweitplatzierte. "Es war wirklich hart. Ich weiß nicht warum, aber so war es. Vielleicht bin ich in der ersten Runde zu schnell gelaufen. Aber jetzt ist es gut." Bei den Frauen gewann die Polin Joanne Medras mit einer Zeit von etwas über sechs Stunden. Sie konnte nach ihrem Zieleinlauf gar nicht glauben, dass sie tatsächlich die schnellste Frau war. Doch eigentlich konnten sich alle, die es ins Ziel geschafft hatten, als Sieger fühlen.