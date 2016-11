Zahlreiche Tote bei Brand in türkischem Mädchenwohnheim Feuerkatastrophe im türkischen Adana. Bei einem Brand in einem Wohnheim für Schülerinnen sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen, darunter elf Teenager, wie die Behörden der Provinz im Süden des Landes mitteilten. Laut offiziellen Angaben wurden mehr als 20 weitere Mädchen verletzt. Feuerwehrleute kämpften in der Nacht zu Mittwoch mehrere Stunden gegen die Flammen, die aus dem mehrstöckigen Gebäude schlugen. Ein Vertreter der Provinzregierung von Adana sagte, das Feuer sei möglicherweise durch einen Kurzschluss ausgelöst worden. In dem Wohnheim lebten Mädchen aus umliegenden Dörfern, in denen es keine Schulen gibt.